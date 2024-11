Lapresse.it - Vittorio Feltri: “Ai musulmani sparerei in bocca”. È bufera

dopo le frasi shock di, giornalista e consigliere regionale in Lombardia per Fratelli d’Italia, durante la trasmissione radio ‘La Zanzara‘ del 28 novembre. “Le periferie? Non le frequento, non mi piacciono. Sono caotiche, brutte e soprattutto piene di extracomunitari che non sopporto. Basta guardarli, vedi quello che combinano qui a Milano. Come fai ad amarli? Gliin. Non mi vergogno affatto di considerare idelle razze inferiori“, ha dettoin trasmissione, in cui si parlava della morte del 19enne Ramy Elgaml a Corvetto, quartiere di Milano, in un incidente stradale durante un inseguimento con la polizia. Al carabiniere indagato per la morte del giovane, ha detto, “ho offerto di pagare l’avvocato“.Rojc (Pd): “Ha riassunto il peggio dell’ideologia che ha portato guerre e stermini”“L’evocazione della violenza e della morte sono quanto di più contrario alla civiltà occidentale chefa mostra di voler difendere.