Ilrestodelcarlino.it - Violenza di genere e disabilità: striscioni e testimonianze al Dall’Ara

Bologna, 30 novembre 2024 – Allo Stadio Renato Dall'Ara scende in campo la sensibilizzazione contro ladi, con un focus particolare sulle donne con: stasera, in occasione della gara di Serie A tra Bologna F.C. e Venezia F.C., si terrà la quarta edizione dell'evento ‘Bologna For Community accompagna CHIAMA chiAMA’, un'iniziativa promossa da PMG Italia a favore dell'associazione MondoDonna Onlus, con il supporto del Bologna F.C. 1909 e la collaborazione del Piano per l'Uguaglianza della Città Metropolitana. Il pubblico dello stadio potrà assistere a una serie die messaggi di sensibilizzazione: duesaranno esposti dalla Curva Bulgarelli e dai distinti, con le frasi “Non è più tempo di voltarsi dall’altra parte, Bastasulle donne” e “L’amore non ha limiti.