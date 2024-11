Tarantinitime.it - Torna Taranto Innovation Summit

Tarantini Time QuotidianoDal 4 al 6 dicembre prossimi, per il secondo anno consecutivo,”, organizzato da ITS Academy Mobilità in collaborazione con Università degli Studi di Bari, CTE Calliope, Marina Militare, Puglia Women Lead, Confindustriae con il patrocinio del Comune di.L’Edizione 2024 è intitolata “Data-Driven Economy. Sei pronto a vivere il cambiamento?” e si interroga sul rapporto tra innovazione, territorio e sostenibilità, analizzando il ruolo fondamentale di dati ed informazioni. Alprenderanno parte imprese del panorama internazionale, ricercatori, innovatori, studenti, docenti.2024 sarà presentato lunedì 2 dicembre, alle ore 12, nel Salone degli Specchi di Palazzo di città. Sono previsti gli interventi di Gianni Azzaro, vicesindaco di; Silvio Busico, presidente di ITS Academy Mobilità; Giovanni Dimauro, delegato del Rettore dell’Università di Bari; Rodolfo Sardone Responsabile scientifico CTE Calliope e Marco Favia, Comunication manager Calliope.