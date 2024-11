Isaechia.it - Taylor Mega pubblica una foto con la sorella che aveva accusato di essere fuggita col suo ex: “Stiamo facendo terapia”

Leggi su Isaechia.it

Nelle scorse settimanedenunciato sui social una situazione abbastanza incresciosa: suaGiada Todeschi era partita per un viaggio romantico con un ex della. La preoccupazione dell’influencer, oltre il sentirsi tradita dalla, era soprattutto il fatto che questo suo ex avrebbe avuto in passato dei comportamenti violenti e persecutori nei suoi confronti. Scrisse all’epocasui social:Il premio miglior m*rda dell’anno va a parimerito a miae allo psicopatico del mio ex che sono partiti per un viaggio romantico insieme. Che brava ragazza di grandissimi valori. Cerca di non farti rubare i gioielli almeno tu, spero tu sia partita senza. Chiama pure la polizia piangendo quando un domani si apposterà dietro le macchine per stalkerizzarti (come faceva con me).