Sparta Praga che beffa | il Dukla rimonta nel finale!

Loha pareggiato con il risultato di 1-1 la sfida di campionato contro il. La sfidante dell’Inter in Champions League è statata nelda Vondrasek.PAREGGIO– Losi presenta alla trasferta contro ilcon il quarto posto in classifica e 14 punti da recuperare allo Slavia. Le premesse sembrano positive, con la formazione di Lars Friis che trova la rete del vantaggio all’11’ con Viktor Olatunji. La squadra ceca continua ad attaccare alla ricerca del raddoppio, con l’intenzione di migliorare una classifica che non soddisfa minimamente la compagine dirispetto alle proprie ambizioni stagionali. Nonostante i tentativi, la squadra ospite non riesce nel proprio intento. Il match si trascina così sul punteggio di 0-1 fino al 94?, quando Tomas Vondrasek sigla il “gol” con cui ilpareggia il risultato.