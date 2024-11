Quotidiano.net - Patek Philippe. Cubitus, un tipo molto ’quadrato’

di Amelia Zacco Un mix armonioso di audacia ed eleganza con un nome che suggerisce una delle icone del marchio e allo stesso tempo svela un po’ della forma della sua cassa.: i più esperti avranno già capito che in questa parola c’è un’eco di Nautilus, e la somiglianza con questo modello è evidente, ma soprattutto si legge il profilo quadrato del nuovo orologio presentato da. Già, dopo 25 anni la Maison lancia una collezione completamente nuova, l’ultima era quella del Twenty-4 nel 1999. Atteso, discusso, capito, alcuni hanno bisogno qualche tempo in più, sicuramente una sfida per la Maison che ci ha abituati ad altre silhouette, distinguendosi così non solo nel campo delle complicazioni, ma anche il quello del design. Design anche particolari, ma il, con la sua architettura è sicuramente l’orologio più ’chiacchierato’ dell’anno.