Quotidiano.net - Mons. Jallouf, tutti vescovi di Aleppo abbiamo deciso di restare

di tutte le confessioni cristiane presenti adresteranno. "oggidi rimanerecon la nostra gente", riferisce. Hanna, vescovo dei latini nella città siriana e francescano. Restano anchei frati, "siamo i primi ad averlo", dice. Hanna. Adci sono otto francescani. Stamaneha fatto un giro dei conventi, degli edifici del vicariato e delle comunità cattoliche: "Stannobene, grazie a Dio. Ora siamodentro per il coprifuoco", che è stato proclamato dai jihadisti per 24 ore. Questa mattina "c'era molto caos per le strade, la gente ha paura. Tutto è successo in due giorni, può darsi che c'era già un accordo per fare questo", commenta il vescovo.