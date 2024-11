Maserati serie limitata per celebrare i 110 anni di storia

Leggi su Ildenaro.it

Un week end (oggi e domani 1 dicembre) per immergersi nell’essenza del mondoe festeggiare i 110di, 110che hanno reso iconico il marchio del Tridente, sinonimo di lusso e performance. E’ la Tridente Experience, una due giorni voluta daperl’versario insieme ai suoi ospiti ed ai clienti più appassionati. Ad accogliere i partecipanti nella storica sede di viale Ciro Menotti a Modena c’è stata la rivelazione dellaGranTurismo ‘110versario’. Questa, disponibile in due configurazioni da 55 esemplari ognuna – la prima in color Rame Folgore e l’altra Blu Inchiostro – è nata proprio perl’versario del marchio. Un modello capace di coniugare prestazioni sportive con il comfort adatto alle lunghe percorrenze e il lusso, oltre a proiettarsi nel futuro, adottando per la prima volta nelladiuna propulsione 100% elettrica con la versione Folgore.