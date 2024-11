Tarantinitime.it - Martina Franca, domenica 1° dicembre AIFO celebra l’olio EVO con due appuntamenti

Tarantini Time QuotidianoUn’intera giornata dedicata all’oro verde di Puglia,extravergine d’oliva. Domani,1°– Associazione Italiana Frantoiani Oleari rinnova l’appuntamento per la diffusione della cultura delextravergine di qualità organizzato nel Progetto Esecutivo 2024 di Italia Olivicola, sostenuto dal Regolamento Ue 2021/2115, nell’ambito di “Frantoi Aperti”. Il doppio appuntamento si terrà, a partire dalle ore 16, presso La Bottega del Capocollo, in via Puccini, 7 a(TA) dove si svolgerà un momento di approfondimento con un convegno sulla campagna olearia 2024/2025. Interverranno Stefano Caroli, presidente dell’Associazione Frantoiani Pugliesi, il quale illustrerà il valore delle produzioni locali e Giuseppe L’Abbate, già Sottosegretario alle Politiche Agricole, che effettuerà un’analisi degli sviluppi della campagna olearia in corso.