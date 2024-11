Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Killington 2024 in DIRETTA: inizia la gara, incognita caldo e vento

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA16.00to ilfemminile di. In pista Grenier.15.58 La canadese Valerie Grenier è pronta al cancelletto di partenza.15.57 Le temperature sono molto alte per la stagione. La pista potrebbe rovinarsi molto. C’è anche.15.55 La classifica di:1. Federica Brignone (Italia) 1002. Alice Robinson (Nuova Zelanda) 803. Julia Scheib (Austria) 604. Katie Hensien (USA) 505. Mikaela Shiffrin (USA) 4515.55 La classifica generale di Coppa del Mondo:1. Mikaela Shiffrin (USA) 2452. Katharina Liensberger (Austria) 1483. Lena Duerr (Germania) 1314. Camille Rast (Svizzera) 1275. Federica Brignone (Italia) 1006. Paula Moltzan (USA) 967. Lara Colturi (Albania) 958. Zrinka Ljutic (Croazia) 829. Alice Robinson (Nuova Zelanda) 8010.