LIVE Ding Liren-Gukesh Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA | l’indiano prova a sfondare in modo inatteso in posizione complessa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:11:49ci pensa su otto minuti e non teme nulla giocando 17. Cf4, da vedere ora quale diventi il piano di.11:48 A questo punto bisognerà certamente aspettare qualche minuto prima di vederemuovere.finds the computer’s brave move which @GMJuditPolgar also liked #pic.twitter.com/C2TXc55KP7— Chess.com (@chesscom) November 30,11:45 A questo punto si prospetta una continuazione con Cf4, poi 18. Ag3 del Bianco abbastanza inevitabile seguita probabilmente da g5 atta a difendere il Cavallo, in questo momento vera chiave della situazione.11:43 Da rimarcare che adesso siamo in unatotalmente nuova, si è usciti dai solchi della Damjanovic-Kramer (giocata peraltro nemmeno due settimane fa).