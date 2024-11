Quotidiano.net - Kiev, centrale nucleare Zaporizhzhia su orlo del blackout

Ladiè stata sull'delnella notte, per la terza volta questo mese, a causa dei bombardamenti russi: lo ha reso noto il ministero dell'Energia, come riporta Rbc-Ucraina. "A causa dei bombardamenti nemici, ladiha perso corrente su una delle due linee di trasmissione elettriche esterne che la collegano al sistema energetico" ucraino, si legge nel messaggio. "La stazione è alimentata ora da una sola linea di trasmissione. Se viene scollegata dall'alimentazione esterna, si verificherà un altrototale, il che sarà una minaccia per la sicurezza dalle radiazioni"