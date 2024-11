Ilrestodelcarlino.it - Jesi, tolta la squalifica. Contro Roma al PalaTriccoli

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Basket Academycomunica con che la Corte Sportiva d’Appello ha revocato il provvedimento didel campo di gioco per due gare. Pertanto la gara in calendario per domani con Luisssi disputerà regolarmente al. Sospirone di sollievo in casa General Contractor: alla resa dei conti sarà solo uno, il cassiere della società, a scontare in moneta sonante (mai come stavolta non solo un modo di dire) le sanzioni per le ‘invasioni di campo’ (vedi referto arbitrale) nel finale della gara vintala Npc Rieti. Riassumendo: nel giro di tre settimane tre giornate di, all’atto pratico per fortuna o per. grazia ricevuta, convertite in sanzioni pecuniarie. Abbastanza, prima che il sunnominato cassiere perda la pazienza, per cominciare, chi di dovere, a darsi una regolata: perché, nessuno si illuda d’ora in avanti tutto quello che accadrà all’interno del palas sarà inevitabilmente oggetto di attento monitoraggio e difficilmente tollerabile in caso di recidiva.