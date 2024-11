Linkiesta.it - Hotel Locarno, un brunch nel segno del Bloody Mary

Leggi su Linkiesta.it

Quasi coetanei. L’di Roma e ilcondividono all’incirca un secolo di storia e mantengono immutato il fascino dei ruggenti anni Venti. L’elegante albergo nato nel 1925, in occasione del Giubileo da una famiglia svizzera, da qui il nome in ricordo della propria città natale, è uno degli indirizzi di riferimento per ildel fine settimana. O meglio per tutti coloro che ritengono ilil cocktail imprescindibile per il, che qui si chiama. Nomen omen. È proprio il cocktail sanguinario per eccellenza il fil rouge di chi vuole godersi un momento di relax nel cuore di Roma respirando l’allure di altri tempi. Di unamato da Federico Fellini e Giulietta Masina, che lo elessero come residenza privilegiata della loro romantica storia, o in tempi più recenti da personaggi quali Lucio Dalla o Wes Anderson.