Giornata dell’albero, le iniziative dei carabinieri forestali

I NucleiForestale coordinati dal gruppo di Bergamo, sensibili all’attività di Educazione Ambientale, quest’anno, in collaborazione con Ersaf, Comuni e Scuole di ogni ordine e grado sul territorio provinciale, hanno sviluppato lezioni interattive ed uscite pratiche con messa a dimora di piante arbustive fornite dal Raggruppamentoper la Biodiversità. L’obiettivo è stato quello di far conoscere ai giovani alunni le numerose funzioni ecosistemiche delle piante; siano esse boschi, foreste, parchi, siepi o anche solo alberi isolati. La scelta di preferire arbusti come ligustro, viburno, sanguinella ecc. è stata anche e soprattutto per educare alle importantissime funzioni ecologiche svolte dalle siepi campestri in un paesaggio sempre più banalizzato e compromesso nella sua biodiversità.