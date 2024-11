.com - GialappaShow: nella settima puntata Serena Rossi affianca il Mago Forest

ilconduzione: ospiti anche Fiorella Mannoia, Salvatore Esposito e Valentina LodoviniPenultimo appuntamento con, il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, prodotto da Banijay Italia, in prima visione assoluta su TV8, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW, lunedì 2 dicembre, alle ore 21.30. In questatocca ail compito dire alla conduzione il.Unaparticolarmente scoppiettante, cui fa da prologo una sigla in cui tutto il cast si esibisce sulle note dei successi degli Abba. Fiorella Mannoia, protagonista sul palco con Annalaisa, aka Brenda Lodigiani, a colpi di sferzanti dissing, cattura subito la scena, interpretando con i Neri per Caso e Matilde Ferrari, alias Plastica, la hit “Soldi” di Mahmood.