Ilrestodelcarlino.it - Finalmente ritorna il cinema al Palariviera a San Benedetto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

San(Ascoli), 30 novembre 2024 – Ilaldi Santornaa vivere. Oggi, salvo colpi di scena, la struttura riapre quattro delle sue saletografiche dopo un lungo periodo di chiusura. Una sorpresa solo in parte, poiché Fausto Calabresi, responsabile della Palacongressi Srl, aveva recentemente preannunciato che la riapertura sarebbe avvenuta prima di Natale. E così è stato: ieri sono apparse online le prime locandine che annunciano le proiezioni nei quattro schermi della struttura. Un evento atteso da tempo, che segna una nuova fase per il, pronto ad accogliere nuovamente il pubblico con una programmazione diversificata. In cartellone, infatti, ci sono titoli che spaziano dall’animazione alitaliano, passando per i grandi colossal.