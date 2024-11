F1 Paul Aron pilota di riserva Alpine nel 2025

Leggi su Sportface.it

Il ventenne, estone attualmente quarto nel campionato F2, è stato scelto comedidel teamFormula 1 nel. E’ questo l’annuncio da parte della scuderia francese, che il prossimo anno accoglierà anche Jack Doohan comeprincipale insieme a Pierre Gasly, salutando invece Esteban Ocon.gareggia quest’anno con il team Hitech nella sua prima stagione in Formula 2 e ha dimostrato di avere tanto talento, tanto da essere aritmeticamente ancora in corsa per il titolo. “Siamo molto felici di vedereunirsi a noi. C’è un rinnovamento generazionale in Formula 1, come stiamo vedendo con molti giovani piloti che hanno un impatto al loro arrivo. Crediamo chesia uno dei migliori talenti e non vediamo l’ora di vederlo diventare undi F1”, ha affermato Flavio Briatore, consigliere esecutivo del team