F1 GP Qatar Sainz | I punti si fanno domani il passo gara è buono

Leggi su Sportface.it

“Oggi sembrava di aver trovato un po’ un limite, peccato. Il tempo di Charles era il massimo che si poteva fare oggi, io in Q3 non avevo la scia. Si conferma che manca quello che sapevamo già. Il massimo è il podio? Io preferisco parlare, sefacciamo una bellae siamo davanti. La, isi. Ilè meglio di quello di qualifica, oggi siamo riusciti a star dietro a Mercedes e McLaren,cercheremo di dare il massimo sapendo che non è la nostra pista“. Sono queste le parole di Carlosdopo le qualifiche del Gran Premio del, che ha concluso in settima piazza. F1 GP: “Isi, il” SportFace.