Eccellenza \ Il programma e gli arbitri della 13^ giornata

Chiesanuova-Maceratese, match di lusso, si giocherà in quel di Villa San Filippo. Tra Osimana e Urbania possibile testverità play-off. Il K Sport atteso dal Monturano.Vallesina, 30 ottobre 2024 – Prosegue con la sua solita metrica spigliata l’Marche. Al centro dell’attenzione regionale per domenica 1° dicembre, c’è innanzitutto Chiesanuova-Maceratese. Una sfida rinnovatasi quest’anno nella nuova veste tutta legata al primatoclassifica del massimo campionato regionale. I due club del maceratese, dopo aver rivaleggiato a lungo per la vittoria del campionato di Promozione nel 2021-2022, poi comunque valso l’accesso alla categoria in questione ad entrambe, si sfideranno da prima e terzaclasse distanziate a malapena da due punti l’una dall’altra. Senza dubbio, quello di Villa San Filippo sarà il match più risonante del pomeriggio che ci spetta.