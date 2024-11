Dal Ministero 95 milioni per il Politecnico delle Arti Berta | Una struttura ‘guida’ per l’Italia

Bergamonews.it - Dal Ministero 9,5 milioni per il Politecnico delle Arti, Berta: “Una struttura ‘guida’ per l’Italia”

Leggi su Bergamonews.it

Ildi Bergamo ha ricevuto un contributo complessivo di 9,5di euro da parte deldell’Università e della Ricerca, che ha stanziato oltre 321di euro per sostenere il funzionamento amministrativo, le attività didattiche, l’ammodernamentole e tecnologicoistituzioni dell’Alta Formazione,stica, musicale e coreutica.Tra i principali finanziamenti previsti dal Mur 45,5di euro (500mila euro in più rispetto all’anno scorso) per finanziare i Conservatori di musica, le Accademiebellee gli Istituti superiori per le industriestiche. Oltre ai contributi per il funzionamento ordinario, ilha anche approvato la graduatoria dei progetti di ammodernamentole e tecnologicoAfam (Alta Formazionestica e Musicale): sono 54 le istituzioni selezionate che beneficeranno del finanziamento ministeriale di 272,5, che consentirà di rinnovare le infrastrutture e adottare soluzioni tecnologiche all’avanguardia, per rendere questi luoghi ancora più idonei a formare le professionalità del futuro.