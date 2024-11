Ilrestodelcarlino.it - Cosa sappiamo dell’attacco hacker al Bologna, rubati dati medici e contratti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 30 novembre 2024 – Ilcalcio non paga e risponde all’attaccocon un comunicato in cui diffida parti terze dal pubblicaree filelo scorso 19 novembre. Il club di Saputo è stato vittima di un attacco telematico con furto di circa 200 giga dipersonali relativi adi calciatori, staff tecnico, sponsor. Con essi anchee documenti personali, tra i quali passaporto e Iban bancario di mister Vincenzo Italiano, con il rischio di possibili furti di identità. Ilha segnalato l’accaduto al Garante per la privacy entro 72 ore dall’attacco, come previsto dalla legge. L’aggio era stato rivendicato su dark web con annessa richiesta di un riscatto non quantificato e la minaccia di rendere pubblici i. Il primo ultimatum è scaduto ieri, ma glil’hanno spostato di 48 ore a domani, domenica.