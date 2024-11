Quotidiano.net - Contaminazione al centro ricerche Casaccia: “Ricadute sul territorio? Filiera nucleare è sicura”

Roma, 30 novembre 2024 – Dopo la vicenda dell’operaio contaminato da sostanze radioattive aldiEnea della(Roma), per rasre i cittadini arrivano le parole dell’esperto. Per il professor Giuseppe Zollino, professore di Tecnica ed economia dell'energia e impianti nucleari dell’Università di Padova, non c’è alcun rischio di problemi sul. “Quanto accaduto – le sue parole all’Adnkronos – è la dimostrazione dei controlli accuratissimi che hanno permesso di rilevare immediatamente questa anomalia, è una garanzia che i controlli, i sistemi di sicurezza funzionano”. “Non so la ragione per cui si è verificata la– aggiunge – ma quello che conta è che non è uscita fuori dallo stabilimento e non c'è stato alcun impatto sul”. Difficile però stabilire cosa non sia andato nell’impianto.