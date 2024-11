Rompipallone.it - Clamoroso Donnarumma, il PSG lo lascia partire: prende quota il ritorno in Serie A

In casa Paris Saint Germain tiene banco il caso. Il portiere non è più un perno per Luis Enrique e il suoinA è possibile.La nuova Champions League sta regalando grandi sorprese. Dando un’occhiata alla mega classifica, salta all’occhio, puntando la lente d’ingrandimento sui bassi fondi, la presenza di Real Madrid e Paris Saint Germain rispettivamente alla 24esima e 25esima posizione, entrambe a rischio anche per gli eventuali playoff.I campioni d’Europa hanno steccato nuovamente a Liverpool dopo lo scivolone contro il Milan, mentre i parigini sono incappati nella terza sconfitta su cinque gare nella massima competizione europea. L’ossessione Champions rischia di precipitare già prima dell’inizio della fase ad eliminazione diretta per i campioni di Francia in carica.