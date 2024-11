Civitavecchia stalkera l’ex e posta sui social video pieni di minacce | arrestato

Leggi su Ilfaroonline.it

, 30 novembre 2024- Gli uomini della Polizia di Frontiera Marittima di, diretti dal Vice Questore Giorgia IAFRATE, hanno tratto in arresto un giovane concittadino, il quale è statoin flagranza di reato per il reato di stalking, operato nei confronti della sua ex fidanzata e del suo intero nucleo familiare. La ragazza aveva già presentato una dettagliata denuncia nel mese di aprile, motivo per il quale il ragazzo stava per affrontare un processo instaurato presso il locale Tribunale.Evidentemente ciò non è bastato a farlo desistere dai comportamenti vessatori, persecutori e minacciosi nei confronti della ex fidanzata ed infatti, nei giorni scorsi si è di nuovo reso responsabile di tali comportamenti sia sotto l’abitazione della ex fidanzata che della nonna, dove la giovane spesso si recava.