Ilfoglio.it - Che cosa sta succedendo al Manchester City?

Che succede a Guardiola? Il tecnico spagnolo si è presentato nel post gara della sfida di Champions League con il Feyenoord di martedì scorso con vistosi tagli sulla testa. La spiegazione fornita dal catalano (autolesionismo causato dalla frustrazione per l’andamento della partita) rende l’idea dei grattacapi che ilsta dando al proprio allenatore in quest’ultimo periodo. Mai come ora, infatti, Guardiola si è dovuto confrontare con una crisi tecnica di queste proporzioni in una squadra da lui guidata. Ilè reduce da una serie di cinque sconfitte consecutive (tutte le competizioni comprese) interrotte solo dal pareggio registrato contro gli olandesi. Un risultato che però è alla stregua di un’altra sconfitta dato i Citizens si trovavano avanti di tre gol a sedici minuti dalla fine prima di farsi raggiungere inopinatamente dagli avversari sul tre pari.