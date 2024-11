Ilfogliettone.it - Cgil e Uil: la crisi di rappresentatività nel sindacalismo italiano

Le affermazioni di successo da parte di(Confederazione Generale Italiana del Lavoro) e Uil (Unione Italiana del Lavoro) riguardo alla partecipazione dei lavoratori allo sciopero di ieri, 29 novembre, pongono interrogativi significativi sulla loro realenel panorama sindacale. Secondo le due confederazioni, sono scese in 43 piazze d'Italia 500mila persone. Dando per buona questa cifra, è quasi impossibile pensare che erano tutti lavoratori in quanto hanno partecipato alla protesta anche pensionati, studenti, precari, disoccupati, politici e via dicendo. Tuttavia, qualora la cifra di 500mila fosse esatta e tutti sarebbero lavoratori, parliamo del 2,5% coinvolti in un contesto di 24 milioni di lavoratori. Non certo un successo.e Uil hanno affermato che oltre il 70% dei lavoratori ha partecipato alla protesta contro le politiche economiche del governo Meloni.