Cernusco sul Naviglio, scontro tra pullman di linea e auto: sette persone ferite

sul(Milano), 30 novembre 2024 –sono rimaste, per fortuna in modo non grave, nellotra undie una Mini Cooper, questa mattina asul. L’incidente si è verificato poco prima di mezzogiorno in via Guido Miglioli, per cause ancora da verificare. Sul posto per i rilievi del caso ci sono i carabinieri di Pioltello. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Milano.SUL- 30-11-2024 - VIA MIGLIOLI - INCIDENTEBUS CONTRO- SOCCORSI, VIGILI DEL FUOCO E CARABINIERI SUL POSTO - FOTO CANALI/ANSA - PER REDAZIONE MARTESANA/METROPOLI - PINCIONI/CANGEMI Da una prima ricostruzione, ad avere la peggio sarebbe stato il conducente dell’mobile, mentre i passeggeri del mezzo pubblico sarebbero rimasti solo contusi per le cadute seguite allo schianto.