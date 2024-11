Thesocialpost.it - Cade la pentola piena di acqua bollente, gravissime condizioni per bambino di 3 anni

Undi 3è ricoverato in ospedale con gravi ustioni dopo un incidente domestico avvenuto oggi a Città Sant’Angelo, in provincia di Pescara. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo si trovava in casa quando, per cause ancora da chiarire, ha accidentalmente rovesciato unadi. Il liquido ha colpito gli arti inferiori del, provocando ustioni di secondo e terzo grado su circa il 30% del corpo.Leggi anche: Il padre maneggia la pistola in casa, parte un proiettile e colpisce la figlia di 7I soccorsiImmediato l’intervento del 118, che ha trasportato ild’urgenza all’ospedale di Pescara. A causa della gravità delle ustioni, il piccolo sarà trasferito al centro grandi ustionati di Napoli, dove proseguirà le cure specialistiche necessarie.