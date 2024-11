Basket Serie A2 2024 2025 | Cividale batte Cento e aggancia il Rimini in vetta

Leggi su Sportface.it

Nessun problema pernell’anticipo della tredicesima giornata dellaA2di: sul campo di, infatti, arriva una vittoria meritata per 62-79. Un successo maturato già nel primo tempo, chiuso sul 23-51, gestendo poi l’ampio vantaggio nel secondo tempo dove c’è stata comunque la reazione della squadra di casa dopo una prima frazione troppo brutta. Per, grande contributo dalla panchina con i 13 punti di Mastellari (7 rimbalzi), i 12 di Redivo e gli 11 di Berti (9 rimbalzi), tutti non presenti nel quintetto iniziale. Un successo che permette adire in testa con undici vittorie, attesa domenica dalla partita casalinga contro Brindisi.A2ilinSportFace.