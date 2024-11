Oasport.it - Atletica, Antonio La Torre confermato DT dell’Italia. Baldini corteggiato per la maratona

Laè statonel ruolo di Direttore Tecnico della Nazionale Italiana dileggera fino al 31 dicembre 2028. Un meritatissimo prolungamento di contratto per il Professore, che sta guidando un gruppo capace di ottenere risultati di enorme spessore in campo internazionale, come testimoniano le cinque medaglie d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020, i tre podi ai Giochi di Parigi 2024, il trionfo nel medagliere degli Europei di Roma e la conquista della Coppa d’Europa. Si tratta anche di un regalo di compleanno anticipato, visto che spegnerà 68 candeline nella giornata di domenica 1° dicembre.La, che in passato è stato acclamato allenatore nell’ambito della marcia (ha guidato Ivano Brugnetti verso l’apoteosi nella 20 km alle Olimpiadi di Atene 2024), prosegue nella propria avventura iniziata nell’ottobre del 2018.