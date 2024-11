Bergamonews.it - A Treviglio arriva Milano, il Volley Bergamo con la spinta dei 3mila del PalaFacchetti

Leggi su Bergamonews.it

. Sarà il primo sold out della stagione 2024/25 quello che ildivivrà domenica 1° dicembre. E per certi versi non poteva essere altrimenti, perché il1991 alle 17 ospita la seconda della classe, la Numia Verodegli ori olimpici Sylla, Danesi, Orro ed Egonu. Il pubblico rossoblù ha risposto 3.000 volte presente, riempiendo in un batter d’occhio il palazzetto.Non solo i tifosi, ma anche le attrici protagoniste di quello che sarà un autentico spettacolo non vedono l’ora di vivere un simile match. “Sappiamo che stiamo per incontrare uno dei migliori team, non solo del campionato italiano, ma anche internazionale – conferma Ailama Cese Montalvo – ma questo non deve essere un impedimento a dare il massimo per tutta la partita. Sarà una gara dura, ma siamo pronti per questo, perché ci stiamo preparando molto bene”.