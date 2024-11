Superguidatv.it - X Factor 2024: chi è stato eliminato? Chi sono i finalisti?

La semifinale di X, andata in onda ieri sera, giovedì 28 novembre, su Sky Uno, ha regalato momenti di grande emozione. Il prossimo appuntamento con il talent show, condotto da Giorgia con Achille Lauro, Paola Iezzi, Jake La Furia e Manuel Agnelli al tavolo dei giudici, si terrà giovedì prossimo a Napoli, nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito. A sfidarsi per la vittoria, in diretta su Sky Uno e davanti al caloroso pubblico napoletano, saranno I Patagarri, Les Votives, Lorenzo Salvetti e Mimì. L’avventura di Francamente e dei Puncake si è invece conclusa a un passo dalla finale, con la loro eliminazione durante la semifinale.X-: Chi?La semifinale di Xha decretato i quattroche si contenderanno la vittoria giovedì 5 dicembre alle 21:00, nella spettacolare cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli.