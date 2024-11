Lanazione.it - “Una passeggiata attorno alla fortezza: è arrivato il momento”

Arezzo, 29 novembre 2024 – “Una: èil”. La nota del consigliere comunale Egiziano Andreani “Nel 2021 ho presentato un atto d’indirizzo per la realizzazione del percorso pedonale esterno alle mura dellaMedicea, documento approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale. Credo che un progetto del genere valorizzerà in termini turistici sia il manufatto che l’intera città. Recentemente è stato aperto l’accesso al Prato limitrofo al bastione della Ghiacciaia e questo facilita il compimento dell’intero percorso o quanto meno del tratto che va dal suddetto nuovo accesso sino al parcheggio del cimitero. Si tratta inoltre di un’operazione che ben s’inquadra nell’ambito dei cammini di Francesco e della via Romea-Germanica che inseriscono Arezzo tra le tappe fondamentali.