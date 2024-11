Gaeta.it - Un Natale solidale a Macerata: apre il negozio di Emergency per supportare i diritti umani

Facebook WhatsAppTwitter Il 30 novembreundedicato aldell’associazionetaria, un’iniziativa che promette di unire la gioia delle festività all’importante tema deie della solidarietà. In questo spazio, i visitatori potranno acquistare numerose idee regalo e contribuire ai vari progetti dell’organizzazione, sia a livello locale che internazionale. Tra decorazioni natalizie, oggetti artigianali e prodotti equosolidali, ildiventa un simbolo di supporto e impegno per il diritto alla salute e alla cura per tutti.Prodotti unici da tutto il mondoNeldi, situato in Via Tommaso Lauri 32, i clienti troveranno una vasta selezione di articoli provenienti da diverse parti del mondo. Tra le proposte figurano decorazioni natalizie, tazze realizzate artigianalmente in Uganda e accessori confezionati e ricamati dalle donne afghane.