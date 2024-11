Tycoon delle cripto mangia banana di Cattelan da 62 milioni

Quotidiano.net - Tycoon delle cripto mangia banana di Cattelan da 6,2 milioni

Come aveva promesso di fare dopo l'aggiudicazione dell'opera concettuale 'Comedian' di Maurizio, l'imprenditorevalute Justin Sun hato laincollata a una parete con nastro adesivo, pagata 6,2di dollari ad un'asta di Sotheby's la scorsa settimana. "Il valore reale è il concetto stesso", ha dichiarato Sun, secondo quanto riferisce il Financial Times, nel corso di un evento ad Hong Kong per consumare, a favore di telecamere, la celebre, pagata invalute. In realtà Sun non ha acquistato né lané il nastro adesivo esposto da Sotheby's ma un certificato di autenticità e le istruzioni per riprodurre l'opera, una volta ricomprati a proprie spese lae lo scotch. "Sono molto contento che Sotheby's abbia accettatocrypto come pagamento", ha detto Sun, che lo scorso anno è stato incriminato dalla Sec, la Consob americana, assieme a tre sue società per frode e altre violazioni della normativa americana sui valori mobiliari.