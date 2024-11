Ilrestodelcarlino.it - Transizione energetica e inclusione economica

Considerando la situazione attuale, l’efficientamento energetico su larga scala, seppur indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, rischia di non essere accessibile alla maggioranza dei cittadini senza adeguate agevolazioni. Il rischio di esclusioneè reale: i benefici del Superbonus sono stati maggiormente percepiti da chi poteva già contare su una certa disponibilità finanziaria per coprire eventuali costi non finanziati dagli incentivi, lasciando fuori una parte della popolazione più vulnerabilemente. C’è anche da considerare che l’accesso ai bonus è stato complesso, specialmente per le fasce di popolazione meno informate o con scarse risorse amministrative, creando disuguaglianze nell’accesso ai miglioramenti energetici e abitativi. È evidente come una delle sfide più rilevanti per lain Italia sia legata a combinare la necessità di riduzione delle emissioni e dei consumi con la sostenibilitàdegli interventi.