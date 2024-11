Quifinanza.it - Torino eletta capitale europea dello Smart Tourism 2025

Leggi su Quifinanza.it

n Capital of. Lo, turismo intelligente, risponde alle nuove sfide e richieste in un settore in rapida evoluzione, soprattutto grazie alla tecnologia e alla ricerca di un modo più green di fare turismo Ma anche pari opportunità e accesso per tutti i visitatori, sviluppo sostenibile del territorio, e sostegno alle industrie creative, al talento e al patrimonio locale.Sono dati di cui si parla poco rispetto a quelli di altri settori, eppure il turismo è la terza attività socioeconomica più grande dell’Unione, rappresentando circa il 10% del Pil Ue. Il settore svolge un ruolo cruciale nel generare crescita e occupazione, ma conserva ancora un potenziale non sfruttato, soprattutto nel settore del turismo intelligente. Innovazione, accessibilità e sostenibilità sono il futuro del turismo e la Commissionemira a mantenere il turismo europeo all’avanguardia.