Movieplayer.it - This is me, Alessandra Amoroso: "Perchè Maria de Filippi mi ha salvata"

Leggi su Movieplayer.it

Nella seconda puntata diis me, condotto da Silvia Toffanin, anche perè arrivato il tempo di ripercorrere i momenti importanti durante il suo Amici. Insieme ad Emma e Annalisa,è una delle cantati più note degli ultimi anni e, grazie al talent Amici, si è imposta nell'attuale panorama musicale. A distanza di anni, nel programma diis me, ha avuto modo di rivivere i momenti più belli e quelli più difficili, di quando era ancora un'aspirante cantante nel talent dide. "Sono statada": la confessione ais me "Perché vuoi cantare?" chiede Luca Zanforlin. "Perché mi rende felice. Forse andavo bene per i karaoke, non per i professori che mi insegnano" replica la cantante in .