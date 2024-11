Anteprima24.it - Solot, Obiettivo T: il 6 dicembre il terzo appuntamento

Tempo di lettura: 2 minuti“T” 2024-2025 è al suoin programma, previsto il prossimo 6alle ore 20.30. In scena una nuova interessante pièce, che racconterà di “Spiriticchio, i fiori di Aldo Moro”, una produzione “Piccola Città Teatro”.Sul palco del Mulino Pacifico sarà la volta di Ettore Nigro e di Mario Autore che oltre ad aver curato la regia, eseguirà anche le musiche dal vivo: Raccontare il vuoto, l’attesa di un popolo attraverso un Fioraio che quel giorno non c’è -Stato-e invece avrebbe dovuto esserci a occupare quell’unico spazio, in via Fani, dove l’automobile di Moro è stata incastrata dai suoi rapitori. Gli occhi del Fioraio – Antonio Spiriticchio – sono occhi ingenui che non riescono a capire esattamente cosa stia accadendo, e quali “segreti” possano celarsi dietro questo accaduto.