Siria nel mirino. Così Turchia e opposizione sfruttano il vuoto lasciato da Hezbollah

L’operazione israeliana in Libano, che ha decapitato i vertici di, e la successiva tregua, ha aperto nuovi scenari di tipo geopolitico e militare in Medio Oriente. Il Paese che per primo è stato interessato da questi cambiamenti è la vicina. Le fazioni dell’na stanno sfruttando ilda, ormai in crisi, per avanzare nel Paese. Dopo aver lanciato un attacco a sorpresa nel nord della, in cui sono riusciti a impadronirsi di circa 40 città e villaggi che erano sotto il controllo delle forze governative, oltre a una base militarena, ora i ribelli di Tahrir al Sham sono sul punto di entrare ad Aleppo. È di 242 morti il bilancio degli scontri in corso nelle provincene secondo l’Osservatoreno per i diritti umani con sede a Londra.