Bollicinevip.com - Shaila Gatta si scaglia duramente contro Helena Prestes: “Sei furba e cattiva, una falsona”

Leggi su Bollicinevip.com

Scoppia un’accesa discussione traal Grande Fratello, cosa è successo nella casaVolano parole al veleno nella casa del GF,attaccaÈ scoppiato un nuovo battibecco traednelle scorse ore al Grande Fratello, in poco tempo gli animi si sono non poco scaldati e la tensione era alle stelle nella casa più spiata d’Italia.urlaal GF (Screen video Mediaset Infinity)Mentre le due discutevano l’ex velina su tutte le furie ha rivolto pesanti insulti e attacchi alla sua compagna di avventura. Tra le varie cose le ha detto: “! Qui dentro ti hanno scoperta tutti. E hai rotto proprio le pa**e lo capisci?! Perché hai scritto la lettera a Lorenzo? Lui è il mio compagno! Tutta la casa non ti capisce perché sei finta, ti attacchi a tutto quello che può darti visibilità.