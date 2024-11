Tg24.sky.it - Sciopero generale oggi 29 novembre, si fermano i lavoratori di tutti i settori. LIVE

Leggi su Tg24.sky.it

Si fermeranno idi, pubblico e privato, ad eccezione delle ferrovie. Salvo i servizi minimi essenziali, a rischio stop per tutto il giorno fabbriche, scuole, sanità, poste, uffici pubblici, giustizia e negozi. Per i trasporti la protesta è stata ridotta a 4 ore. Alla vigilia è scontro Salvini-sindacati sulla precettazione. Landini: "La risposta che sta arrivando è una giornata di mobilitazione come da tempo non si vedeva"