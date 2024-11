Thesocialpost.it - Sciopero generale 29 novembre 2024: la mappa delle manifestazioni città per città. Disagi per sanità, trasporti, scuola e servizi

Leggi su Thesocialpost.it

del 29essenziali a rischioLodi otto ore, proclamato dai sindacati Cgil e Uil per venerdì 29, coinvolge numerosi settori pubblici e privati, compresi quelli che eroganoessenziali comee istruzione. La mobilitazione prevede anchedi piazza nelle principaliitaliane, causando possibiliper i cittadini.Leggi anche: Settori coinvolti e durata delloSe per la maggior partecategorie l’astensione dal lavoro durerà l’intero turno lavorativo, per ipubblici locali losarà limitato a quattro ore (fascia 9:00-13:00). Questo grazie alla precettazione disposta dal ministro dei, Matteo Salvini, per garantire una continuità minima dei