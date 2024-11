Roma Paredes | Squadra viva dobbiamo giocare sempre così

Leggi su Sportface.it

“Non è facile iniziare una partita, ma non abbiamo smesso di pressare e di proporre il nostro gioco. Abbiamo fatto una grande gara. Siamo una, abbiamo vissuto mesi difficili, ora speriamo diin questo modo”. Lo ha detto a Sky il centrocampista della, Leandro, dopo il pareggio per 2-2 contro il Tottenham in Europa League. “Ho sofferto tanto per il mio momento, per quello dellae della società. Ma siamo vivi e possiamo fare molto bene. Il rapporto con mister Ranieri è stato fin dall’inizio molto buono. Speriamo di continuare a migliorare”.“Sono stati due mesi molto duri, ho dovuto lavorare sul dolore e non è stato facile, ma oggi sono tornato e sono felice anche perché laè stata bellissima. L’intervento di Bentancur? Una botta forte, ma nel calcio è: il primo fallo lo subisci nello stesso punto del precedente infortunio, ma vuol dire che la caviglia sta bene.