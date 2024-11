Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti, raccolti oltre 2 milioni di oggetti: i dati sul riuso in Emilia-Romagna

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 29 novembre 2024 – Dieci anni di impegno per incentivare ildi beni in buono stato, recuperandoli e donandoli a chi ne ha bisogno e che altrimenti sarebbero diventati. ‘Cambia il finale’, il progetto ideato dal Gruppo Hera in collaborazione con Last Minute Market, a partire dal 2014 ha raccoltodiin. È oggi attivo in 97 comuni della regione e ad ora sono statipiù di 2di, per un peso stimato di 8.000 tonnellate. Di questi circa il 70% è stato avviato alattraverso gli enti partner e ai loro volontari. “‘Cambia il finale’ nasce come progetto di responsabilità sociale d’impresa e creazione di valore condiviso perché, insieme al territorio si crea efficienza per l’impresa ma anche benefici sociali e ambientali.