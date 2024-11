Ricerca, svelato il nuovo trucco dei batteri per schivare gli antibiotici

Leggi su Ildenaro.it

In aggiunta a strategie come la modifica del Dna o l’espulsione dei farmaci dalla cellula, iavevano finora tenuto nascosto un altroperl’attacco da parte deglitori guidati dall’Istituto di Scienza e Tecnologia di Barcellona hannoche questi microrganismi sono in grado anche di apportare piccolissime modifiche ai macchinari cellulari responsabili della produzione di proteine, i ribosomi, che però sono sufficienti a impedire ai farmaci di legarvisi e di bloccarli. Lo ha scoperto lo studio pubblicato sulla rivista Nature Communications, che apre così la strada allo sviluppo di nuovi metodi per combattere uno dei più gravi problemi che il mondo si trova ora ad affrontare: la resistenza agli. Itori coordinati da Eva Maria Novoa hanno esposto Escherichia coli, uno molto comune e diffuso, a due diversi: la streptomicina, tra i più utilizzati per un gran numero di infezioni, e la kasugamicina, fondamentale per prevenire malattie in agricoltura.