Real Madrid Ancelotti ci crede | Noi di nuovo in finale di Champions

Milano, 29 novembre 2024 - "Dite quello che volete, ma soprattutto che per ladiLeague a Monaco ilsarà presente". Nonostante le difficoltà palesate dalla sua squadra in questa prima parte di stagione, Carlonon ha dubbi: i Blancos disputeranno dil'atto conclusivo della massima competizione europea per club, di cui sono campioni in carica. Il tecnico ex Milan, come riferito dal giornalista italiano Alberto Cerruti in occasione della trasmissione spagnola EL Larguero su Cadena Ser, ha assolutamente fiducia per il prosieguo dell'annata. "Gli ho mandato un messaggio questo pomeriggio e gli ho parlato – ha spiegato Cerruti - Gli ho detto che Cadena SER mi avrebbe chiamato e lui mi ha detto di dirvi che nelladiLeague, a Monaco sarà presente il".