Lettera43.it - Ramy Elgaml, necessari ulteriori accertamenti sul corpo del 19enne

Leggi su Lettera43.it

I funerali di, ilegiziano deceduto in un incidente avvenuto a Milano durante un inseguimento con i carabinieri, sono in attesa del nulla osta da parte della Procura per. Il giovane è morto nella notte tra sabato e domenica scorsa dopo che lo scooter su cui viaggiava come passeggero si è schiantato contro un muretto in via Quaranta. L’autopsia ha rivelato che la causa del decesso è stata una dissezione dell’aorta e non traumi al cranio, nonostante il casco fosse stato perso durante la fuga. L’amico alla guida dello scooter, un 22enne italiano di origini tunisine, è attualmente ricoverato in condizioni critiche e agli arresti domiciliari con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.Il padre di, Yehia(Ansa).Le voci dei familiari: «Vogliamo solo verità e giustizia»Il padre di, Yehia, ha dichiarato all’Ansa: «Non è il momento di fare fiaccolate.