Lapresse.it - Più Libri Più Liberi, ancora forfait alla kermesse di Chiara Valerio dopo polemiche su Caffo

Leggi su Lapresse.it

Continuano ia PiùPiù, laletteraria di Roma prevista per il weekend tra il 4 e l’8 dicembre, guidata da. Tanti gli scrittori e i personaggi noti che stanno rinunciando agli incontri o ai firmacopiel’affaire, cioè l’invito al filosofo Leonardoper presentare il suo libro sull’anarchiafiera.è indagato per maltrattamenti nei confronti della ex a Milano, per i quali rischia 4 anni di carcere, e la sentenza è prevista il 10 dicembre.Poiché la fiera è dedicata a Giulia Cecchettin, la polemica è stata immediata:ha ritirato la sua partecipazione maha difeso la sua presenza (“è innocente” finofine del processo, “ha diritto” di parlare), salvo poi scusarsi. Ilpiù chiacchierato è stato quello di Zerocalcare, che ha parlato diversi giornile, dindo che lui e la Bao Publishing non saranno presenti a nessun incontro (ma resteranno lo stand e i firmacopie).